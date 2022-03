Russisch konvooi vertrekt niet - wat is er aan de hand?

65 kilometer aan Russische tanks willen de poorten van Kiev inbeuken. Alleen: ze vertrekken niet. Waarom strandt het Russische machtsvertoon tot op enkele tientallen kilometers van Kiev?

65 kilometer aan tanks, brandstoftankers en vrachtwagens met proviand en munitie voor de 15.000 meerijdende militairen. Dat is wat de hoofdstad Kiev op 30 kilometer noordwaarts te wachten staat. Via een rechtstreekse weg kan het konvooi binnen het uur in Kiev staan. Maar dat doet het niet.

John Kirby, de woordvoerder van Amerikaans ministerie van Defensie, zegt dat het konvooi al 24 tot 36 uur stilstaat. Britse diensten die de colonne op basis van satellietbeelden onderzochten, kwamen tot dezelfde conclusie.

Geklungel en verzet

Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten is geklungel een belangrijke verklaring voor die stilstand. Brandstof raakt niet tot bij de tanks, waardoor verdergaan onmogelijk is. Hongerige Russische soldaten zouden supermarkten in de buurt plunderen. Maar vooral de moraal onder de Russen zit op een laag pitje, menen de VS. Amerikaanse inlichtingendiensten beweerden dat Russische soldaten zelf hun tanks saboteren, omdat de vechtlust wegebt. Die laatste beweringen van de Amerikanen konden niet onafhankelijk bevestigd worden.

De Russen botsen ook op ongelooflijk veel verzet. De Oekraïners pakken nu al met succes de logistieke operaties richting het konvooi aan om het te boycotten. Ze zouden ook niet kansloos zijn als ze het konvooi rechtstreeks zouden aanvallen. Volgens analysebureau Rochan Consulting is het konvooi ‘een droom voor elke droneoperator en artillerieofficier’ – twee defensietakken die bij de Oekraïners op punt staan.

Foto: getty

Maar heus niet alle verzet is hightech. De huis-tuin-en-keukenoorlogsvoering slaagt er mee in om het de Russen knap lastig te maken. Iedere Oekraïner weet intussen hoe die een molotovcocktail moet maken en gebruiken. Rond de hoofdstad werpen Oekraïners barricades op en graven ze loopgraven.

Focus op zuiden

Het zou ook kunnen dat de Russen bewust niet oprukken naar Kiev. Op satellietbeelden is te zien hoe tanks patrouilleren op invalswegen om de colonne veilig te stellen. Alsof ze de pauzeknop zelf indrukken. De focus van het leger ligt op het zuiden van het land. Daar kregen de Russen de stad Cherson in handen. Ook havenstad Marioepol is al ingesloten en staat onder zware druk. In het oosten van het land krijgt Cherkov, de op een na grootste stad, zware bombardementen te slikken.

Het is niet ondenkbaar dat de kilometerslange rij tanks in het noorden wacht op andere tanks uit het zuiden of oosten. Daarmee zou de hoofdstad omsingeld zijn. Zo’n gestage opbouw waarbij Oekraïners stad na stad zien vallen en militairen vanuit verschillende richtingen naar de hoofdstad zien trekken, heeft misschien ook meer potentieel om de Oekraïense moraal – en het verzet – te doen afkalven.