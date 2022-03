‘Vrachtschip voor Oekraïense kust gezonken na explosie’

Een Ests vrachtschip is voor de Oekraïense haven van Odessa gezonken na een explosie. Dat heeft de Estse eigenaar Igor Ilves aan persbureau Reuters laten weten.

Twee bemanningsleden van het schip Helt zaten in een reddingsvlot op zee, terwijl vier anderen nog vermist zijn. Dat zegt Igor Ilves, managing director van Vista Shipping Agency.

‘Het schip is gezonken’, zegt hij. ‘Twee van de bemanningsleden zaten in een vlot op het water en vier mensen zijn vermist. Ik weet momenteel niet waar ze zijn.’

Volgens hem is het schip mogelijk op een mijn gevaren.

Ook in het zuiden van Oekraïne wordt hevig gevochten. Rusland heeft gisteren de stad Cherson ingenomen, een strategisch erg belangrijke havenstad aan de Zwarte Zee. Vanuit Cherson kan het leger oprukken naar Odessa, de laatste haven die Oekraïne in handen heeft. Als ook Odessa valt, is het hele zuiden van Oekraïne in handen van Rusland.

Dadelijk meer.