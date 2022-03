Frankrijk en Duitsland nemen Russische jachten in beslag

Franse autoriteiten hebben een jacht in beslag genomen van Rosneft-topman Igor Sechin. Afgelopen nacht werd in Duitsland nog een ander Russisch luxeschip geconfisqueerd.

Franse autoriteiten namen vanochtend een Russisch jacht in beslag in de Middellandse Zeehaven La Ciotat. Het luxeschip zou toebehoren aan een onderneming waarvan Igor Sechin de belangrijkste aandeelhouder is. Sechin, een vertrouweling van president Vladimir Poetin, is ceo van de Russische oliemaatschappij Rosneft.

De Franse autoriteiten namen in de haven van het Bretoense Loiret ook een ander vrachtschip in beslag dat in verband werd gebracht met Russische belanghebbenden. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën in een persbericht.

Op Twitter richtte Frans minister van Financiën Bruno Le Maire nog een dankwoord tot de Franse douanediensten ‘die de sancties van de Europese Unie handhaven tegen degenen die dicht bij de Russische regering staan’.

Vlucht naar de Malediven

De inbeslagnames kaderen in de economische sancties die westerse landen, onder impuls van de Europese Unie, uitvaardigden als reactie op de invasie in buurland Oekraïne. Zo werd

afgelopen nacht op een scheepswerf in de haven van Hamburg nog het ruim 160 meter lange jacht geconfisqueerd van de Russische oligarch Alisjer Oesmanov. De ondernemer stond op een Europese sanctielijst.

In de nasleep van die economische sancties nemen Russische oligarchen een strategische vlucht vooruit, richting de Malediven. De eilandstaat in de Indische Oceaan, die erg in trek is bij Russische toeristen, heeft geen uitleveringsverdrag met de Verenigde Staten. Woensdag lagen al minstens vijf superjachten van Russische miljardairs voor anker in de Malediven, waaronder de 88 meter lange Nirvana van Ruslands rijkste man, Vladimir Potanin.

• Column Marc Reynebeau | De scheve wereld na Oekraïne

Opmerkelijk genoeg lagen de meeste van die schepen eerder dit jaar nog in Midden-Oosterse havens. Oleg Deripaska van aluminiumgigant Rusal, meerde eerder ook al aan in de hoofdstad Male.

Trans-Atlantische taskforce

In reactie daarop kondigden de EU en Washington strenge maatregelen aan om de eigendommen van gesanctioneerde Russen alsnog in beslag te nemen. ‘Deze week zullen we een multilaterale trans-Atlantische taskforce opzetten om de bezittingen van de Russische bedrijven en oligarchen die aan sancties zijn onderworpen te identificeren, op te sporen en te bevriezen – hun jachten, hun landhuizen en alle andere illegale winsten die we kunnen vinden en bevriezen volgens de wet’, tweette het Witte Huis afgelopen zondag.