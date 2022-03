Turkse inflatie stijgt naar 54,4 procent, hoogste niveau sinds 2002

De inflatie in Turkije is in februari gestegen naar 54,4 procent op jaarbasis, het hoogste niveau sinds januari 2002.

Dat blijkt uit officiële statistieken die donderdag zijn vrijgegeven. In januari was de inflatie al opgelopen tot 48,7 procent. De nieuwe stijging is nog groter dan verwacht.

De oorlog in Oekraïne dreigt de inflatie nog te verergeren, door de forse prijsstijgingen voor olie en granen, waarvoor Turkije erg afhankelijk is van Russische invoer.

De centrale bank van Turkije verwachtte aan het einde van het jaar een inflatie van 23,2 procent, meer dan vier keer het streven, nadat renteverlagingen in 2021 de lira verzwakten. Maar die schatting was gebaseerd op een olieprijs van 80,4 Amerikaanse dollar per vat. Nu de prijzen voor ruwe olie het hoogste punt in acht jaar hebben bereikt en voorbij de 115 dollar per vat zijn geschoten, zullen ook de energierekeningen in Turkije verder stijgen.

Dat is slecht nieuws voor president Recep Tayyip Erdogan, die volgend jaar herkozen hoopt te worden. Een crisis in de kosten van levensonderhoud zal de Turken een stuk minder enthousiast maken over nog eens vijf jaar Erdogan. De president zei dinsdag dat de inflatie tegen de zomer ‘onder controle zal zijn’.