Onderzoekscommissie: Trump overtrad mogelijk de wet

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft mogelijk de wet overtreden door te proberen de verkiezingsuitslag van 2020 te veranderen. Dat blijkt woensdag uit nieuwe rechtbankdocumenten van de parlementaire commissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt.

Trump en enkele van zijn bondgenoten zouden zich schuldig gemaakt hebben aan een samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen en een officiële congresprocedure te belemmeren: het tellen van de verkiezingsstemmen.

De rechtbankdocumenten werden ingediend bij de federale rechtbank in Los Angeles en uitgeplozen door The Washington Post. De stukken maken deel uit van een lopende rechtszaak van John Eastman, een advocaat die Trump adviseerde over een plan om de verkiezingsresultaten in enkele Amerikaanse staten ongeldig te maken. Eastman daagde de onderzoekscommissie in december voor de rechter om een dagvaarding van het Congres te blokkeren, waarin hem werd gevraagd duizenden e-mails over te dragen.

Uit die e-mails zou moeten blijken dat Eastman had geprobeerd voormalig vicepresident Mike Pence ervan te overtuigen om op 6 januari de verkiezingsresultaten niet te bevestigen. Vanwege zijn geheimhoudingsplicht als advocaat weigert Eastman de e-mails te overhandigen, meldt The Washington Post. Aan dat standpunt houdt hij vast, laat een advocaat van Eastman woensdag in een verklaring weten.

Goede basis

In hun gerechtelijke documenten stellen de leden van de onderzoekscommissie dat bewijzen en informatie die ze hebben verzameld, een goede basis bieden om te vermoeden dat Trump en anderen misdadige of frauduleuze daden hebben gesteld en dat de advocaat hen daarbij heeft geholpen. Volgens hen probeerden Trump en zijn campagne het tellen van de stemmen van het kiescollege te verhinderen.

De onderzoekscommissie heeft niet de macht om zelf een aanklacht tegen Trump en zijn bondgenoten in te dienen, maar laat aan The Washington Post weten dat ze overweegt het bewijs te overhandigen aan het ministerie van Justitie. Een dergelijke stap zou gezien worden als een symbolische actie, maar mogelijk zou het ook de politieke druk op minister van Justitie Merrick Garland kunnen opvoeren om Trump officieel aan te klagen.