Beelden van de oorlog: Oekraïner daagt Russische tanks uit en explosies schrikken journalist in Kiev op

Talloze video’s over de oorlog in Oekraïne blijven opduiken op sociale media en in onze beeldbanken. In dit artikel zetten we enkele opmerkelijke beelden, die geverifieerd werden door de redactie, op een rij.

1. Russische leger verovert belangrijke havenstad Cherson

Na enkele dagen van hevige gevechten is Cherson dan toch in handen gevallen van het Russische leger. Inwoners filmen er stiekem hoe de Russen en hun tanks door het straatbeeld marcheren. Maar niet iedereen blijkt even bang te zijn van de Russische bezetters.

2. Zware nacht in Kiev: explosies schrikken journalist op

Ook in de hoofdstad Kiev was het weer een bewogen nacht. Dat blijkt ook uit de beelden die cameravrouw Justine Redman op Twitter plaatste. Net na een live interventie op CBS werden zij en haar collega Charlie D’Agata opgeschrikt door twee explosies.

In dit artikel kunt u de opvallendste beelden van woensdag 2 maart bekijken.