Russische en Wit-Russische delegaties dan toch niet welkom op de Paralympische Winterspelen

Russische en Wit-Russische paralympiërs mogen dan toch niet deelnemen aan de Paralympische Winterspelen, die vrijdag van start gaan in de Chinese hoofdstad Peking. Andere landen dreigden met een boycot. Dat maakte het Internationaal Paralympisch Comité IPC een dag voor de start bekend.

Het IPC heeft de Russische en Wit-Russische paralympiërs dan toch aan de kant geschoven. ‘Na een speciaal bijeengeroepen vergadering heeft de raad van bestuur van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) besloten de inschrijvingen van de atleten van Rusland en het Wit-Rusland voor de Paralympische Winterspelen van Peking in 2022 te weigeren’, schrijft de organisatie in een persbericht.

Het is een opvallende beslissing, want woensdag had het IPC paralympiërs van beide landen net startrecht gegeven in Peking. Zij zouden mogen deelnemen onder neutrale vlag en daarnaast zouden de prestaties van beide landen niet opgenomen worden in de medaillespiegel, maar het IPC kwam daar minder dan 24 uur later alweer op terug.

Het IPC volgt met de uitsluiting de richtlijn op van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Oekraïne zal, ondanks de inval van buurland Rusland, met een voltallig team aanwezig zijn in Peking.

Situatie escaleerde in atletendorp

De organisatie stelt dat het ervan overtuigd is dat sport en politiek niet mogen samengaan, maar dat de oorlog achter de schermen onvermijdelijk een invloed heeft op het evenement. Verschillende landen hadden ermee gedreigd om hun kat te sturen als de delegaties van de oorlogszuchtige landen mochten deelnemen. ‘De situatie in het atletendorp is aan het escaleren en de veiligheid van de atleten kon niet meer gegarandeerd worden’, klinkt het bij de organisatie.

De organisatie erkent dat 83 atleten getroffen worden door de beslissing en richt zich ook tot hen: ‘Aan de paralympiërs uit de getroffen landen, het spijt ons zeer dat jullie getroffen zijn door de beslissingen die jullie regeringen vorige week hebben genomen waarmee zij de olympische wapenstilstand schenden. U bent het slachtoffer van de daden van uw regeringen.’

De olympische wapenstilstand dateert al van het oude Griekenland. De deelnemende stadstaten, die regelmatig met elkaar overhoop lagen, zetten toen voor de duur van de Spelen al hun conflicten stop.