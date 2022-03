Gsm in de hand of op schoot? Voortaan 174 euro boete

Wie in de auto een gsm wil gebruiken, mag dat alleen doen wanneer die in een houder zit.

Elk jaar vallen er in ons land zowat dertig doden en 2.500 gewonden door smartphonegebruik achter het stuur. ‘Dit moet stoppen’, zegt minister van Mobiliteit Georges ­Gilkinet (Ecolo).

Een nieuwe wet op de verkeersinbreuken, die de afgelopen dagen in het Staatsblad werd gepubliceerd, stelt uitdrukkelijk: ‘Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen mobiel elektronisch ­apparaat met een scherm ­gebruiken, vasthouden noch manipuleren, tenzij het in een daartoe bestemde houder aan het voertuig bevestigd is.’

Bluetooth of USB

Je mag als bestuurder dus niet meer bellen terwijl je smartphone los op je schoot, op de middenconsole of op de passagierszetel ligt. ‘Ook het gebruik van je smartphone voor navigatie of als muziekspeler wordt verboden, tenzij het toestel vastgeklikt is in een houder’, zegt Werner De ­Dobbeleer, van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Je smartphone via Bluetooth of een USB-kabel aansluiten op het mediasysteem van de wagen mag wel nog ­altijd, omdat de bediening dan via het scherm van de auto ­verloopt.

Wie zich niet aan de nieuwe regel houdt, riskeert een onmiddellijke inning van 174 euro plus administratiekosten. Bij dagvaarding kan de politierechter boetes opleggen van 240 tot 4.000 euro, en ook een verval van het recht tot ­sturen behoort tot de opties.