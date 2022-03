Zonnig weer met tot 13 graden

Het blijft donderdag droog met eerst nog wolkenvelden in het westen van het land en langs de Franse grens. In de loop van de dag worden de wolken minder talrijk en wordt het vrijwel overal zonnig.

De maxima liggen tussen 8 en 11 graden in de Ardennen en tussen 11 en 13 elders. De wind is zwak tot soms matig uit oostelijke richtingen, zegt het KMI.

Donderdagavond en volgende nacht blijft het droog en wordt het overwegend helder. In het westen van het land zijn in de loop van de nacht enkele wolkenvelden en ook wat nevel of een mistbank mogelijk. De minima schommelen tussen -2 en -8 graden in de Ardennen, tussen 0 en -3 graden in het centrale deel van het land en rond 0 of +1 graad in het uiterste westen. De wind is zwak tot matig uit oost tot zuidoost.

Vrijdag is het rustig en zonnig. De maxima schommelen tussen 6 graden op de Hoge Venen en 12 graden in het westen. De wind is zwak tot matig uit oost tot zuidoost.

Zaterdag blijft het droog en wordt het zonnig met maxima van 4 tot 10 graden. ‘s Ochtends vriest het nog overal. De wind is overwegend zwak uit oost tot zuidoost.

Zondag blijft het droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 2 en 7 graden bij een matige en aan zee soms vrij krachtige noordoostelijke wind.