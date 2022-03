Loena Hendrickx stond ei zo na niet op deelnemerslijst WK kunstschaatsen

Drie kunstschaatssters die zich hebben gemeld voor het wereldkampioenschap kunstschaatsen kunnen op een betere persoonlijke topscore bogen dan de Belgische Loena Hendrickx. Het zijn de Japanse Kaori Sakamoto, de Zuid-Koreaanse Young You en de Amerikaanse Alysa Liu. Al was Hendrickx zelf er bijna niet bij: de Koninklijke Belgische Kunstschaatsen Federatie (KBKF) was vergeten haar in te schrijven.

Dit blijkt uit de deelnemerslijst van de wereldtitelstrijd, die van 21 tot en met 27 maart in Montpellier wordt gehouden. Aan het toernooi bij de vrouwen doen 34 rijdsters uit 26 landen mee. Zoals bekend ontbreken de favoriete schaatssters uit Rusland wegens de oorlog in de Oekraïne. Ook Wit-Rusland wordt om die reden geweerd. China heeft geen rijdsters gemeld, ook op andere onderdelen zijn geen Chinezen ingeschreven.

Met een persoonlijk record van 233,13 is de 21-jarige Sakamoto de rijdster met het hoogste puntentotaal. Met die score veroverde ze vorige maand olympisch brons. Sakamoto wordt gevolgd door You (223,23) en Liu (219,24). Met 219,05 is Hendrickx, de nummer acht van Peking, vierde. Dat totaal dateert van begin november, de Grand Prix van Italië in Turijn. Van de deelneemsters hebben er tien een score van meer dan 200 punten staan. De Japanse Wakaba Higuchi (214,44), de Zuid-Koreaanse Yelim Kim (209,91) en de Amerikaanse Mariah Bell (212,19) zijn outsiders.

De sancties tegen Rusland zijn overigens niet waterdicht. Ekaterina Ryabova, die voor Azerbeidzjan uitkomt, is geboren in Moskou en woont daar ook. De Georgische Anastasiia Gubanova woont in Sint-Petersburg, de Poolse Ekaterina Kurakova is geboren in Moskou.

Bijzondere aandacht zal er in Montpellier zijn voor de voor Oekraïne schaatsende Anastasiia Shabotova. De 16-jarige rijdster is geboren in Moskou en woont nu in Kiev. Ook de Oostenrijkse Olga Mikitina, geboren in Charkov, zal aandacht trekken.

Dinsdagmiddag publiceerden de organisatoren een deelnemerslijst waarop de naam van Hendrickx ontbrak. Dat werd enige uren later gecorrigeerd. De Koninklijke Belgische Kunstschaatsen Federatie (KBKF) had verzuimd Hendrickx in te schrijven. Maar door tussenkomst van ISU-voorzitter Jan Dijkema is ze alsnog op de lijst gekomen.