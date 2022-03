Macron kondigt bijeenkomst EU-leiders aan over Europese soevereiniteit

De oorlog in Oekraïne veroorzaakt een ‘verandering van tijdperk’ waar Europa zich op moet aanpassen, zo waarschuwde de Franse president Emmanuel Macron zijn landgenoten tijdens een televisietoespraak. Op 10 en 11 maart komen de Europese regeringsleiders samen in Versailles om hierover te praten.

Op 10 en 11 maart komen de Europese regeringsleiders samen in Versailles om hierover te praten. Macron zal zich daarbij uitspreken voor meer Europese soevereiniteit en samenwerking op het gebied van defensie - een wens die de Franse president al sinds het aantreden van Frankrijk als voorzitter van de Raad van de Europese Unie begin dit jaar naar voren brengt.

Volgens Macron moet de EU minder afhankelijk worden van andere landen ‘op het land, in de zee, in de ruimte, in de cyberspace’. Hij noemde expliciet het Russische gas, waarvan Europa te afhankelijk zou zijn geworden. Macron wil meer inzetten op hernieuwbare bronnen van energie en kernenergie.

Macron waarschuwde zijn landgenote ook dat de oorlog in Oekraïne ook gevolgen zal hebben voor de Franse economie. Hij gaf zijn premier de opdracht om aan een economisch herstelplan te werken, en garandeerde huishoudens te beschermen tegen al te fel stijgende prijzen.

De Franse regering zal ook meer investeren in defensie, klonk het. Verschillende honderden Franse soldaten zijn gisteren aangekomen in Roemenië om de Navo-grenzen te bewaken. Maar Macron onderstreepte ook dat hij met Poetin in contact wil blijven. ‘Wij zijn niet in oorlog met Rusland’, benadrukte de president nog. ‘We verenigen ons met alle Russen die zich uitspreken tegen de oorlog in Oekraïne.’