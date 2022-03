Bij een inspectie op 3 februari in kinderopvang ’t Sloeberhuisje bleek de vader van de verantwoordelijke ’s middags alleen voor dertien kinderen te zorgen. Twee weken later liep de situatie uit op een drama.

Een baby van zes maanden overleed in het UZ Gent aan een hersentrauma, een dag nadat die in het kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje in Mariakerke door elkaar was geschud. De vader van de uitbaatster, ...