René Magritte brengt recordbedrag op in Londen

L’empire des lumières, een van Magrittes beroemdste werken, is bij het Londense Sotheby’s geveild voor een recordbedrag van 71,4 miljoen euro.

Het schilderij was de vedette van een veiling ‘moderne en hedendaagse meesterwerken’ in Londen. Er kwamen onder meer stukken van Van Gogh, Monet, David Hockney, Gerhard Richter en onze landgenoot Théo Van Rysselberghe onder de hamer.

Sotheby’s had L’empire des lumières (‘Het rijk der lichten’) in de markt gezet als ‘de ultieme Magritte, met de ultieme ontstaansgeschiedenis’ en ‘een van de meest gegeerde werken nog in privéhanden.’ Het bieden klokte af op 71,4 miljoen euro. Het vorige record voor de Belgische surrealist was voor Le principe du plaisir, een portret dat in 2018 werd afgehamerd voor 23,9 miljoen euro.

Met L’empire des lumières had René Magritte een populair thema en publiekslieveling te pakken. Hij schilderde tussen 1949 en 1964 liefst 23 varianten van het werk. Voor het overgrote deel ­waren het werken op bestelling, voor privéverzamelaars als Nelson Rockefeller en Peggy Guggenheim.

De versie uit 1961 die nu geveild werd, was nog niet eerder te koop aangeboden. Magritte schilderde ze voor Anne-Marie Crowet. De dochter van verzamelaar en mecenas Pierre Crowet, die een boon had voor de surrealisten, stond op haar 16de model voor Magritte en zou zijn muze worden.

De vanavond geveilde versie van L’empire des lumières was van 2009 tot 2020 als bruikleen te zien in het Magrittemuseum in Brussel. Waarom de familie Gillion-Crowet het van de hand doet, is niet bekend. Het Magrittemuseum bezit nog een andere variant, die in 1954 werd aangekocht.