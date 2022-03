Kabinet oud-kanselier Schröder loopt leeg omwille van banden met Kremlin

Het voltallige personeel van Gerhard Schröder is opgestapt, omdat de voormalige bondskanselier zijn banden met het Kremlin weigert te verbreken.

Voormalig Duits bondskanselier Gerhard Schröder ziet zijn kabinet leeglopen na zijn verzet tegen de toenemende druk om zijn banden met Rusland te verbreken. Twee secretaresses en een chauffeur zouden al hun overplaatsing gevraagd hebben naar andere functies in de kanselarij, buiten het kantoor van Schröder.

Mandatarissen onder vuur

Bij zijn politiek aftreden in 2005, nam de voorganger van Merkel verschillende functies op bij Russische energiebedrijven. Zo zetelt hij onder meer in de besturen van oliegigant Rosnef, Gazprom en is hij voorzitter van het aandeelhouderscomité van Nord Stream 2. Sinds enkele weken klinkt, onder meer vanuit zijn vroegere sociaaldemocratische partij SPD, de aanzwellende roep om afstand te nemen van het Kremlin. Behalve Schröder kwamen nog andere mandatarissen van de partij onder vuur te liggen vanwege hun lobbywerk voor Russische ondernemingen.

Dovemansoren

Afgelopen weekend drongen de leiders van de SPD er bij Schröder op aan om, naar het voorbeeld van andere Europese politici, zijn Russische functies op te geven. Hun verzoek viel in dovemansoren. Al uitte hij in een recente verklaring wel voorzichtige kritiek op de Russische invasie in Oekraïne, door te zeggen ‘dat de veiligheidsbelangen van Rusland het gebruik van militaire middelen niet rechtvaardigen’. Een uitspraak die hij meteen nadien nuanceerde met de uitspraak dat er ‘aan weerszijden fouten gemaakt zijn’. Die werd gevolgd door de waarschuwing dat verdere sancties ‘de resterende politieke, economische en maatschappelijke banden tussen Europa en Rusland zouden doorsnijden’.

Ommekeer

Politici van uiteenlopende strekkingen hebben de Duitse regering aangemaand om het ambt waar Schröder als oud-kanselier wettelijk recht op heeft, niet langer te financieren. Voor huidig bondskanselier Olaf Scholz zijn dergelijke banden weinig wenselijk aangezien hem lange tijd een te zachte houding ten aanzien van Rusland werd verweten. Critici hekelden de Duitse afhankelijkheid van Russische energie, omdat het de regering zou belemmeren om scherp standpunt in te nemen tegen de acties van Poetin. Vorige week maakte Scholz dan toch een ommekeer met de aankondiging dat zijn regering wapens zal leveren aan Oekraïne.