Wie wint de Boon? Rebekka de Wit en Guinevere Claeys over ‘Jaguarman’

Wie wint de allereerste editie van de Boon, de gloednieuwe Vlaamse literatuurprijs voor fictie en non-fictie enerzijds en voor kinder- en jeugdliteratuur anderzijds. In deze podcast stellen we u wekelijks op donderdag de vijf genomineerden voor in elke categorie. Deze derde aflevering gaat over ‘Jaguarman’ van Raoul de Jong en over ‘Een zee van liefde’ van Pieter Gaudesaboos.





Het jeugdboek ‘Een zee van liefde’ gaat over de liefde tussen een pinguïn en een beer, een liefdesverhaal dus over twee wezens die helemaal verschillend zijn. Het is een speels en origineel verhaal met absurde en nostalgische trekjes.

In ‘Jaguarman’ gaat Raoul de Jong op zoek naar zijn roots in Suriname en naar de kracht van één van zijn voorvaders die, zo willen de verhalen het, kon veranderen in een jaguar.

