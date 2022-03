Oproep | Gezocht: 80-plussers die een (nieuw) beroep uitoefenen

De pensioengerechtigde leeftijd ligt in België op 65 jaar. Maar niet iedereen heeft zin om zich vanaf die leeftijd te settelen in de rust. We zijn op zoek naar 80-plussers die de nood voelen om zinvol werkzaam te blijven, bijvoorbeeld door zich bij te scholen en zo een nieuwe uitdaging aan te gaan. We zijn op zoek naar mensen en hun verhaal, dus mail ons graag via binnenland@standaard.be voor zondag 13 maart 2022 met uw telefoonnummer.