Op de rand van een atoomoorlog: wat leert de geschiedenis ons?

Tijdens de Koude Oorlog kwamen we een paar keer dicht bij een atoomoorlog, denk maar aan de Cubacrisis in de jaren zestig. Begin deze week kondigde de Russische president Poetin aan dat hij zijn nucleair arsenaal in de hoogste staat van paraatheid brengt. Speelt Poetin blufpoker of moeten we echt rekening houden met een atoomoorlog? En wat leert de geschiedenis ons





Journalist Marc Reynebeau kadert de dreigementen van Poetin en legt uit hoe die passen in de recente geschiedenis.

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.