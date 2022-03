Twitteraccount van Jan Jambon gehackt

Het Twitteraccount van minister-president Jan Jambon (N-VA) is gehackt. De (re)tweets die zo via het account werden verstuurd zaaiden onder meer twijfel over coronavaccins.

Nee, het CST is niet snel afgeschaft door de minister-president. Jambon heeft zichzelf ook niet ‘Jeanneke Heps’ genoemd in zijn bio. Onderstaande tweet mag dan misschien met het account van Jan Jambon zijn gestuurd, het is niet Jan Jambon zelf die het de wereld instuurde. Het was een hacker die het account van Jambon heeft gestolen en zo zelf de knoppen van het account kon bedienen.

Het CST is afgeschaft. Zie zo moeilijk is dat toch niet. — Jan Jambon (@JanJambon) March 2, 2022

Opvallend: de hacker retweette een lijst met ‘bijwerkingen van het coronavaccin’. Volgens de originele auteur van die tweet zouden een heleboel dodelijke bijwerkingen van het vaccin nooit gemeld zijn. ‘Ze wisten het’, beweert het account.

De woordvoerder van Jan Jambon laat weten dat ze onderzoeken wat is misgelopen. De nodige stappen om dit op te lossen, zijn gezet, zegt hij. Het is nog niet bekend wie achter de feiten zit, maar er is wel al een klacht ingediend bij de politie.