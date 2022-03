Brusselse politie bekogeld met molotovcocktails

De Brusselse politiezone Montgomery werd dinsdagnacht bekogeld met molotovcocktails. Van de daders is er nog geen spoor.

Onbekende daders hebben afgelopen nacht het politiekantoor van de hondenbrigade in Sint-Lambrechts-Woluwe met molotovcocktails bekogeld. Dat bevestigen korpschef Michaël Jonniaux en het Brusselse parket. Op dat moment zouden er geen politiemensen of hondenbegeleiders meer aanwezig geweest zijn. Er vielen dus geen gewonden in het korps of bij de dieren, maar de materiële schade is groot.

Afgelopen nacht werd de politie in Brussel opnieuw doelwit van brandstichting. Ditmaal werden een aantal voertuigen van de hondenbrigade van de PZ Montgomery totaal vernield. De feiten zouden blijkbaar het gevolg zijn van een arrestatie enkele uren voordien. pic.twitter.com/mjkyRuzLoD — VSOA POLITIE (@VSOAPOLITIE) March 2, 2022

Grote schade

‘Drie voertuigen zijn ernstig beschadigd’, vertelt Jonniaux. ‘Er is ook aanzienlijke schade aangericht aan het gebouw, waardoor het enige tijd onbruikbaar zal zijn.’ Een branddeskundige en het labo van de federale gerechtelijke politie kwamen ter plaatse. ‘Voorlopig konden nog geen verdachten geïdentificeerd worden’, zegt parketwoordvoerster Sarah Durant.

Wraakactie

Burgemeester Olivier Maingain (DéFI), vermoedt dat er een link is met een politiecontrole die tot een arrestatie leidde, eerder op de avond. Politiebronnen bevestigen dat een geseind persoon ingerekend werd. Waarom de jongeman in kwestie gezocht werd, is niet duidelijk. ‘Verder onderzoek moet uitwijzen of er beide gebeurtenissen effectief verband houden met elkaar, maar een wraakactie is niet uitgesloten.’

Voorbijgangers gooien molotovcocktails naar politiekantoor Molenbeek

Maandagavond deed zich een gelijkaardig incident voor, aan het politiecommissariaat in Sint-Jans-Molenbeek. Die aanval zou volgens bronnen bij de politie het gevolg zijn van een arrestatie in een drugsdossier.