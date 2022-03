Europese gasprijs schiet 60 procent omhoog, nieuw record

De Europese gasprijs is woensdag naar een nieuwe recordstand gestegen. Op de toonaangevende beurs van Amsterdam schoot de prijs tot 60 procent omhoog naar 194 euro per megawattuur.

Zorgen over de levering van voldoende gas liggen aan de basis van de stijging. Zo zijn sancties op Russisch gas een mogelijkheid, net als beschadigingen aan pijplijnen in Oekraïne. Op de vorige piek in december was gas net geen 181 euro per megawattuur waard.



Vooralsnog is de stroom van Russisch gas naar Europa nog niet onderbroken en liggen de leveringen zelfs hoger dan voor het begin van de oorlog in Oekraïne. Op de beurzen wordt echter gehandeld in zogeheten futures, contracten voor gas dat de komende maanden geleverd wordt. De prijs die hard steeg was die voor levering in april.

Na de sterke stijging daalde de gasprijs weer aanzienlijk, tot net boven de 156 euro per megawattuur. Inmiddels moet rond de 174 euro per megawattuur worden betaald voor april-futures.