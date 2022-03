Ex-topman Optima Bank voor Gentse raadkamer

De raadkamer in Gent beslist vandaag of Jeroen Piqueur zich voor de rechtbank moet verantwoorden voor zijn rol in de zaak-Optima.

De raadkamer in Gent beslist woensdag of Jeroen Piqueur, voormalig topman van Optima Bank, zich voor de rechtbank zal moeten verantwoorden. De zitting was eerst gepland voor juni 2021, maar het fraudedossier liep vertraging op. In januari diende Hans Rieder, de raadsman van Piqueur, een verzoek in om het dossier tegen zijn client nietig te laten verklaren. Voordien wist hij met succes de onderzoeksrechter Annemie Serlippens te wraken voor vermeende partijdigheid.

In juni 2016 ging Optima Bank failliet. Piqueur werd in verdenking gesteld voor misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving. Via buitenlandse constructies in onder meer Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zwitserland, zou de voormalige bankier de Belgische staat zo’n 100 miljoen euro afhandig gemaakt hebben. Volgens de onder­zoekers zijn er voldoende aanwijzingen om Piqueur en ­dertien ­medeverdachten te verwijzen naar de correctionele rechtbank.