Jan Danckaert volgt Caroline Pauwels op als ad interim rector van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Pauwels moest haar taak neerleggen door ziekte. Danckaert blijft aan tot de start van het volgende academiejaar.

‘Het is met gemengde gevoelens dat ik de taken van Caroline Pauwels opneem. Wij betreuren ten zeerste haar vertrek door ziekte, maar zullen de beleidsprioriteiten die haar zo na aan het hart liggen met gedrevenheid en toewijding uitvoeren’, zegt Danckaert vanmorgen in een VUB-mededeling.

Jan Danckaert (62) is vicerector onderwijs- en studentenbeleid bij de VUB. Als professor fysica is hij actief in verschillende faculteiten. Sinds 2016 maakt hij deel uit van de groep vicerectoren rond Pauwels.

Groei en welzijn

In de komende maanden zal hij zich hoofdzakelijk toeleggen op de werking van Eutopia European University, de alliantie van tien Europese universiteiten, en op de verdere groei van de VUB als referentie op het vlak van onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast ligt zijn focus op de aanpak en preventie van grensoverschrijdend gedrag en het welzijn van personeel en studenten.

Pauwels legde vorige week haar taak als rector neer door ziekte. ‘Een zware ziekte en de uitzonderlijk mooie maar ook veeleisende opdracht als rector vallen in dit stadium van mijn ziekte niet langer te combineren’, lichtte ze toe.