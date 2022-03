Aangrijpende beelden uit Oekraïne: soldaat ontroert met poëzie aan front

Video’s van de zin en de onzin van de oorlog in Oekraïne bereiken ons via sociale media met rasse schreden. In dit artikel zetten we enkele opmerkelijke beelden op een rij.

1. Oekraïense soldaat citeert vers uit Perzisch gedicht

Zhenya Perepelitsa, een Oekraïense soldaat, haalde poëzie boven om de oorlog in zijn land het hoofd te bieden. Hij droeg een regel voor uit het Perzische liefdesgedicht van Hamid Mosadegh getiteld ‘Wie zal je het nieuws van mijn dood vertellen?’.

2. Bidens eerste State of the Union hekelt Poetin

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn eerst State of the Union gehouden te midden van ongunstige peilingen over zijn beleid, een verdeeld Congres en een invasiedorstig Rusland.