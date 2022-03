Brandend schip met 1.100 Porsches en 189 Bentleys gezonken

Het vrachtschip waarop ­bijna twee weken geleden brand uitbrak voor de kust van de Azoren, is gezonken. Dat meldt de Portugese marine. Aan boord van het schip waren 4.000 nieuwe wagens van de groep Volkswagen.

‘Het vrachtschip Felicity Ace is gezonken’, klinkt het in een persbericht van de marine. Het schip was onstabiel geworden en zonk tijdens de bergingsoperatie, die op 24 februari van start gegaan was.

Het schip was van Duitsland op weg naar de Verenigde Staten. De 22 bemanningsleden konden van het brandende schip geëvacueerd worden. De brand zou veroorzaakt zijn door lithiumbatterijen van de elektrische wagens aan boord, maar die informatie kon nog niet bevestigd worden.

Het schip is gezonken op een ­locatie waar de oceaan 3.000 meter diep is. Er is een kleine olievlek ontstaan op het wateroppervlak. Die zal opgeruimd worden door een speciaal reinigingsschip van de Portugese marine.

Het schip vervoerde onder meer 1.100 Porsches en 189 Bentleys. Het gespecialiseerde ­bedrijf Russell group, dat aan risico-inschatting doet, becijferde eerder dat de brand op het vrachtschip de autogroep Volkswagen 137 miljoen euro zou kunnen kosten. De schade zou verzekerd zijn.

De Amerikaanse dealers en klanten zijn er al van op de hoogte gesteld dat hun wagen aan boord was.