Bidens eerste State of the Union hekelt Poetin en belooft inflatie aan te pakken

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn eerst State of the Union gehouden te midden van ongunstige opiniepeilingen over zijn beleid, een verdeeld Congres en een invasiedorstig Rusland.

‘Vorig jaar hield covid-19 ons gescheiden. Dit jaar zijn we eindelijk terug samen’, begon Biden zijn eerste State of the Union op een positieve noot. In die speech spreekt de president van de VS het congres toe over de staat van het land. De speech vindt bijna elk jaar plaats, enkel pas aangestelde presidenten wachten een jaar.

Van corona schakelde Biden snel over naar de Russische invasie van Oekraïne. Vooraf berichtte Amerikaanse media al dat de president de invasie van Oekraïne door Russisch president Vladimir Poetin opnieuw zou veroordelen. ‘Zes dagen geleden probeerde Poetin de fundamenten van de vrije wereld door elkaar te schudden’, klonk het. ‘Maar hij heeft zich ernstige misrekend.’

‘Hij dacht dat hij Oekraïne zou kunnen binnenwandelen en dat de wereld dat zou toelaten. In plaats daarvan botste hij op een muur die hij nooit zo krachtig had verwacht of had kunnen inbeelden: hij ontmoette het Oekraïense volk.’ Bidens lof voor Oekraïne werd ontvangen met een staande ovatie. Ook de Oekraïense ambassadrice Oksana Markarova, aanwezig als gast van First Lady Jill Biden, kreeg een staande ovatie.

President Biden: "Light will win over darkness. The Ukrainian Ambassador to the U.S. is here tonight, sitting with the First Lady. Let each of us if you're able to stand, stand and send an unmistakable signal to the world and Ukraine."#SOTU2022 pic.twitter.com/aXFaqiHGfC — CSPAN (@cspan) March 2, 2022

Biden bevestigde daarop dat de Verenigde Staten het luchtruim voor Russische vluchten zal sluiten. Canada en de Europese Unie namen al soortgelijke stappen. Rusland op zijn beurt heeft het luchtruim gesloten voor veel internationale vluchten. Biden beloofde verder om achter oligarchen te gaan.

Build a Better America

De president benadrukte daarna de beslissing van de VS en zijn bondgenoten om 60 miljoen vaten olie uit hun reserves vrij te geven. Door Poetins invasie heerst er in de VS de vrees dat de gasprijzen de komende weken sterk zullen stijgen. Veel Amerikaanse gezinnen hebben het al moeilijk door de hoogste inflatie in het land in 40 jaar tijd. Bidens regering is van plan die inflatie actief aanvechten. ‘Je bestrijdt inflatie door de kosten te verlagen, niet de lonen’, aldus Biden. Waarop hij ervoor pleitte minder te importeren en meer zelf in Amerika te maken. Hij noemde deze strategie ‘Build a Better America’.

De strategie volgt aspecten van zijn ‘Build Back Better’-agenda, maar de focus ligt buiten het sociale aspect ook op de economie. Biden is er nooit echt in geslaagd ‘Build Back Better’ te verkopen aan het Amerikaanse publiek en lijkt de naam nu in de vuilnisbak gegooid te hebben.

Het ‘Build a Better America’-beleid komt er op een moment dat de VS volgens Biden een nieuw hoofdstuk beginnen in de wereldwijde coronapandemie. Hoewel hij pleit voorzichtig te blijven, is hij optimistisch over de toekomst. Voor hem mogen scholen en bedrijven heropenen. ‘75 procent van de volwassen bevolking is gevaccineerd en de ziekenhuisopnames zijn met 77 procent gedaald’, beargumenteerde Biden. In de VS werden al verschillende versoepelingen doorgevoerd en op verschillende plaatsen is de mondmaskerplicht niet meer van toepassing. Er waren overigens niet veel mondmaskers te zien tijdens zijn toespraak.

Ook deel van Bidens nationaal beleid: het budget van de politie. In zijn State of the Union maakte hij opnieuw duidelijk dat hij een budget zou blijven voorzien voor de Amerikaanse politie. Sinds het overlijden van George Floyd tijdens een hardhandige arrestatie, vonden sommige progressieve Democraten dat de politie geen financiering meer zou mogen krijgen. In plaats daarvan zou het politiebudget moeten gaan naar niet-politionele vormen van openbare veiligheid en gemeenschapsondersteuning zoals sociale diensten, jeugdzorg, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg. De Republikeinen en veel Democraten, waaronder Biden, willen de politie echter blijven financieren. Biden riep zowel zijn eigen partijleden als de Republikeinen op zijn politiebudget goed te keuren.

Verkiezingsbeloftes

Rond het einde van zijn State of the Union greep Biden nog de kans om opperrechter Stephen Breyer te bedanken voor zijn tijd aan het Hooggerechtshof. Breyer kondigde onlangs aan op pensioen te gaan en gaf daarbij Biden de kans een van zijn verkiezingsbeloftes in te lossen. Dat deed hij ook toen hij Ketanji Brown Jackson nomineerde om Breyer te vervangen, indien ze wordt goedgekeurd zal ze de eerste zwarte vrouw in het Amerikaanse hooggerechtshof zijn.

Over een andere verkiezingsbelofte repte hij echter met geen woord: studieleningen. Tijdens zijn presidentscampagne in 2020 had hij beloofd hervormingen door te voeren en schulden te annuleren. Daar is echter nog niet veel van in huis gekomen. De terugbetaling van studieleningen werd door de pandemie even op pauze gezet, maar zal op 1 mei worden hervat. Activisten die ijveren voor het annuleren van studieschulden zijn teleurgesteld dat het probleem geen aandacht kreeg in de State of the Union.

Biden eindigde zijn toespraak van een uur met een optimistische toon: ‘De State of the Union is sterk omdat jullie, het Amerikaanse volk, sterk zijn. We zijn vandaag sterker dan een jaar geleden. En we zullen over een jaar sterken zijn dan nu.’