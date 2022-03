Wanneer stapt een minister maar beter op?

Nog maar net was de beroering rond de behandeling van senioren in enkele woonzorgcentra gaan liggen of er sterft een kind in een crèche waarover heel wat klachten van ouders bekend waren, waarover meerdere negatieve inspectieverslagen geschreven waren. In het parlement werden dan ook scherpe vragen gesteld aan de bevoegde minister, Wouter Beke. Inclusief vragen over zijn persoonlijke verantwoordelijkheid.