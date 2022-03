Een meer gedetailleerde analyse door de BBC, gebaseerd op ­satellietbeelden van het bedrijf McKenzie Intelligence, toonde dinsdag dat het niet om één aansluitende colonne gaat, maar wel om een resem logistieke ‘pakketten’. Daarin bevinden zich tanks, pantservoertuigen, artilleriestukken, bevoorradingstrucks met brandstof, voedsel en munitie.

De grote aanwezigheid van ­logistieke voertuigen suggereert dat het Russische leger zich voorbereidt op een langere belegering. Maar het feit dat ­zoveel troepen en materieel gegroepeerd zijn op een kwetsbare locatie, is opmerkelijk. ‘Het konvooi zou een droom zijn die werkelijkheid wordt voor elke drone-operator en artillerie-officier’, schrijft Rochan Consulting, een analysebureau dat het strijd­toneel in Oekraïne opvolgt. ‘Rusland gokt duidelijk (of weet) dat Oekraïne niet bij machte is om het konvooi tegen te houden.’

Het consultancybedrijf sloot niet uit dat de Russen zich toch nog misrekenen. De afgelopen ­dagen gaf het Oekraïense leger beelden vrij die succesvolle droneaanvallen op Russische doelwitten moeten tonen.

Regeringsbronnen in ­Washington geven aan dat de Russische colonne kampt met voedsel- en brandstofbevoorradingsproblemen. Op de satellietbeelden leek een aantal van de voertuigen beschadigd te zijn.

Maar het gebrek aan beweging is niet noodzakelijk een teken van hoop voor de inwoners van de ­Oekraïense hoofdstad. ‘Het betekent dat de Russische troepen hergroeperen, ­versterkingen aanbrengen en hun paraatheid verhogen’, ­concludeert Rochan Consulting.