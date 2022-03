Benedict Cumberbatch onthult eigen ster op Walk of Fame

De Britse acteur Benedict Cumberbatch heeft maandag zijn ster onthuld op de prestigieuze Hollywood Walk of Fame. In een emotionele speech herdacht hij zijn overleden zus en sprak hij zijn steun uit voor Oekraïne en de protesten in Rusland.

Cumberbatch, die bekendheid verwierf door zijn rol als Sherlock Holmes in de BBC-serie waarin de beroemde detective in een modern jasje gestoken wordt, is dit jaar een van de vijf kandidaten voor de Oscar voor beste acteur.

Tijdens de ceremonie werd de ster van The Power of the Dog geprezen door Marvel Studios-baas Kevin Feige en regisseur JJ Abrams (Star Trek en Star Wars).

Voor Benedict Cumberbatch, die zijn rol als Dr. Strange opnieuw opneemt in de volgende Marvel-film die in mei verschijnt, is de Hollywood-ster naar eigen zeggen een buitengewone eer: ‘Ik ben Brit, dus een deel van mij vindt het ongelooflijk pijnlijk,’ zo grapte Cumberbatch aan de fans die voor de gelegenheid op de Walk of Fame bijeengekomen waren. ‘Het andere deel waardeert echt de egoboost,’ klonk het nog.

Toespraak

In een emotionele speech eerde hij zijn zus Tracy Peacock, die vorig jaar aan kanker overleed. ‘Ze zou dit geweldig hebben gevonden. Ze was ongelooflijk loyaal, aanmoedigend, en ze zou de glitter, de eigenaardigheid en de glamour geweldig hebben gevonden. Ze zou gewoon de hele tijd non-stop hebben gelachen en waarschijnlijk hebben gehuild.’

Ook vroeg hij aandacht voor de invasie van Oekraïne door Rusland die hij veroordeelde. ‘Ik kan vandaag niet spreken op dit geweldige moment in mijn leven, op dit buitengewone platform, zonder (...) te erkennen wat er in Oekraïne gebeurt.’ Hij betuigde daarop zijn steun aan de Oekraïense bevolking én aan iedereen in Rusland ‘die zich verzet tegen de kleptocratie en de idiotie van hun heersers’.

‘Maar het is nu aan ons allemaal om meer te doen dan alleen maar gedachten te sturen en te bidden. We moeten actie ondernemen, we moeten naar ambassadewebsites gaan, we moeten kijken wat we kunnen doen als wereldburgers, burgers van Europa en mensen die een betere plek en een betere uitkomst willen voor deze mensen met kinderen die moeite hebben te overleven.’

Hij vervolgde: ‘We kunnen niet meer achterover leunen. Dit is niet langer een tijd voor hebzucht of luiheid of inactiviteit of onbekwaamheid. We moeten in actie komen en er zijn dingen die u kunt doen. U kunt organisaties steunen. U kunt degenen steunen die vluchtelingen daar helpen. U kunt mensenrechtenorganisaties steunen. U kunt uw politici, uw bank en uw industrie onder druk zetten (...). Het kan, dus ik dring er bij mensen op aan om dat op deze dag te doen.’