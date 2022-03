Hoe kunt u Oekraïense slachtoffers helpen?

De oorlog in Oekraïne brengt een golf van solidariteit op gang, met talrijke initiatieven. Wat kunt u doen om te helpen? We zetten de belangrijkste hulpacties op een rij.

#PlekVrij

Op dit moment zouden naar schatting 368.000 Oekraïners op de vlucht zijn. Onder de noemer #PlekVrij doet staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) een beroep op burgersolidariteit. Wie zijn huis wil openstellen voor Oekraïners, meldt zich best aan bij zijn gemeente.

Gestrande Oekraïense vrachtwagenchauffeurs

Kent u Oekraïense vrachtwagenchauffeurs die in ons land gestrand zijn en het contact met hun thuisbasis kwijt zijn? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Fonds Transport en Logistiek, via het noodnummer 0032 2 421 10 55.

Financiële steun

Vermijd financiële hulpacties via socialemediakanalen en richt u tot de gekende initiatieven.

Humanitaire organisaties, zoals het Rode Kruis, zijn in deze fase het meest gebaat bij financiële giften, zodat ze aan de basisbehoeften van de getroffen bevolking kunnen voldoen. Hoewel de vele kledinginzamelacties goed bedoeld zijn, is ‘alles ter plaatse nog beschikbaar’, zegt Jan Poté van Rode Kruis Vlaanderen, in Gazet van Antwerpen.

Wilt u het Rode Kruis steunen, dan kan dat op dit speciaal rekeningnummer 53 0000 0000 5353 (53, acht maal nul en twee keer 53) met de vermelding ‘Oekraïne’. Al dit geld gaat rechtstreeks naar hulp voor slachtoffers in Oekraïne en vluchtelingenkampen daarbuiten.

Wie nog andere hulporganisaties wil helpen, kan terecht bij:

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Artsen Zonder Grenzen en de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen.

Materiële steun

Hebt u een inzamelactie op poten gezet voor kledij, medicijnen en andere levensmiddelen? Dan kunt u wederom terecht bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen, of op de Facebookpagina van de Oekraïense ambassade in Brussel. Zij coördineren het transport van ingezamelde goederen.