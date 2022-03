Wanneer stapt een minister maar beter op?

Nog maar net was de beroering rond de behandeling van senioren in enkele woonzorgcentra gaan liggen of er sterft een kind in een crèche waarover heel wat klachten van ouders bekend waren, waarover meerdere negatieve inspectieverslagen geschreven waren. In het parlement werden dan ook scherpe vragen gesteld aan de bevoegde minister, Wouter Beke. Inclusief vragen over zijn persoonlijke verantwoordelijkheid.





Louis Tobback nam ontslag toen een uitgewezen asielzoekster omkwam door hardhandig optreden van de politie. Johan Vande Lanotte en Stefaan De Clerck namen ontslag toen Marc Dutroux kon ontsnappen. Joke Schauvliege toen ze onwaarheden had verkocht in een toespraak. En Annemie Turtelboom toen haar naam een synoniem werd van een nieuwe belasting.

Maar even veel voorbeelden bestaan er van ministers die ondanks geknoei in hun bevoegdheidsdomein gewoon bleven zitten. Wanneer is een minister verantwoordelijk voor het falen van zijn administratie? Wanneer houdt een minister beter de eer aan zichzelf?

