Hoe ver wil Europa gaan om Oekraïne te helpen?

Ursula von der Leyen noemt het een historisch keerpunt voor de Europese Unie. Want we lachen wel eens met de trage, logge Europese Unie, met haar hoge morele waarden en standaarden, maar vooral met veel blabla. Een economische grootmacht misschien maar eentje op lemen voeten. Politiek verdeeld. Zonder slagkracht. Tot nu. Over hoe de Europese Unie zich in deze Oekraïnecrisis wel van haar sterkste zijde toont, gaat deze podcast.





De EU weet dat ze in het krijt staat bij de Oekraïne. Het land had zijn hoop op ons gevestigd en wij keken de andere kant op. Tot nu. We nemen harde sancties tegen Rusland, we sturen wapens naar Oekraïne. Maar er zijn ook stappen die we niet zetten.

