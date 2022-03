Dave De Kock overgeleverd aan België

Dave De Kock (34) is dinsdagmiddag overgeleverd aan ons land. Dat bevestigt zijn raadsman Peter Verpoorten.

Dave De Kock (34) zat tot voor kort in een Nederlandse cel voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van de 4-jarige Dean Verberckmoes. Op 17 januari vonden speurders het lichaam van de kleuter in het Nederlandse Zeeland, ter hoogte van Neeltje Jans. De Kock werd eerder die dag opgepakt in het Utrechtse Meerkerk. Het parket van Dendermonde vroeg zijn overlevering voor moord en ontvoering. Vorige week besliste de Internationale Rechtshulpkamer in Amsterdam om dat verzoek in te willigen.



Hoewel de overlevering ‘slechts’ binnen tien werkdagen moest worden uitgevoerd, wisten Nederland en België de procedure sneller af te ronden, zodat De Kock en zijn vriendin R.W. met elkaar geconfronteerd zouden kunnen worden. R.W. werd eveneens aangehouden op verdenking van moord en ontvoering. Het is nog niet duidelijk in hoeverre ze betrokken was bij het overlijden van Dean.

De Kock, die zijn onschuld volhoudt, werd dinsdagmiddag tot aan de Belgische grens gebracht, ter hoogte van Roosendaal. Vandaaruit werd hij naar de politie van Beveren gebracht voor verhoor. Dat bevestigt zijn advocaat Peter Verpoorten.



Of De Kock dinsdag dan wel woensdag in Dendermonde wordt voorgeleid, is nog niet duidelijk. Het parket-generaal van Gent zal op verzoek van de onderzoeksrechter niet communiceren over de overlevering.