‘Als je een kind verliest, denk je niet meer rationeel na’, zegt advocaat Peter Janssens over zijn cliënt Rennhly M. (43). Diens zoon was begin januari overleden, maar M. liet hem in zijn bed liggen ‘in de hoop dat God nog iets kon doen’.

De Nederlander van Surinaamse afkomst werd zaterdag in Turnhout samen met de vijf andere volwassenen met wie hij samenwoonde aangehouden nadat de politie zijn 14-jarige zoon dood in zijn bed had aangetroffen ...