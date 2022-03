Premier De Croo: ‘De gevolgen van deze oorlog zullen we ook bij ons voelen’

Premier Alexander De Croo prees op een persconferentie over de situatie in Oekraïne de eensgezindheid van Europa. Tegelijk waarschuwt hij voor een moeilijke periode als er tegensancties komen. ‘We zullen deze klap te boven komen als er voldoende solidariteit is, én in Europa én in ons land.’

Europa heeft zich ‘snel’ en ‘eensgezind’ getoond in reactie op de Russische invasie in Oekraïne, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) op een persconferentie. ‘Iedereen beseft dat onze kracht ligt in het feit dat we met 450 miljoen inwoners zijn, en de 27 landen die allemaal schouder aan schouder staan en aan hetzelfde zeel trekken.’

‘Hoe de komende weken zich zullen ontwikkelen, weten we niet. Maar wat wel duidelijk is, is dat we goede partners hebben. Partners doorheen de wereld, zoals de Verenigde Staten, Canada, maar ook Zwitserland, die zich meer en meer op de Europese lijn zetten. Die collectieve reactie is de beste garantie die wij hebben voor onze veiligheid’, aldus De Croo.

Maar de premier is ook realistisch: ‘De gevolgen van de oorlog zullen we ook bij ons voelen. We moeten daar duidelijk en eerlijk over zijn. Een oorlog leidt tot instabiliteit. Een situatie van sancties en van tegensancties zullen we voelen.’

‘Vandaar dringen we op Europees niveau zeer sterk aan dat Europese Commissie een pakket maatregelen uitwerkt om de economische impact zo goed mogelijk te kunnen dempen’, aldus De Croo. ‘Wij zullen hiermee omgaan als we solidair zijn. Solidair op Europees niveau, en ook solidair in ons land. We zullen deze klap zeker te boven komen, maar we zullen hem alleen te boven komen als er voldoende solidariteit is, én in Europa én in ons land.’

276 Belgen in Oekraïne

De federale regering heeft dit weekend aangekondigd 5.000 machinegeweren te leveren en 200 antitankwapens. Een deel daarvan is al geleverd, bevestigde minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) op de persconferentie. Op dit moment zijn er nog zeker 276 Belgen en nauwe familieleden in Oekraïne, zei minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR). ‘Onze prioriteit is en blijft om de consulaire bijstand te garanderen’, aldus Wilmès die erop wees dat er ook ploegen aanwezig aan de grenzen tussen Oekraïne en Polen, Moldavië, Hongarije en Roemenië.

EU-lidmaatschap

De Oekraïense president Volodimir Zelenski diende gisteren de aanvraag in voor een versneld EU-lidmaatschap, op aangeven van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, maar de premier wijst erop dat toetreden tot de EU ‘een proces van vele jaren is’. ‘Als we de uitgestoken hand van Oekraïne snel willen aannemen, zullen we een aangepaste vorm van partnerschap moeten vinden’, aldus De Croo.

Voor hem moet dat ook niet stoppen bij Oekraïne. ‘Er zijn ook andere landen in die regio waarmee een zeer fors doorgedreven samenwerking van de Europese Unie belangrijk kan zijn in de nieuwe geopolitieke context, ook voor onze veiligheid.’