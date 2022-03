Intermarché neemt Mestdagh over, vakbonden bezorgd

Vanochtend kwamen de directie en vakbonden bij de groep-Mestdagh bij elkaar voor een bijzondere ondernemingsraad. Daarin kwam het tot een akkoord voor een overname door de Franse supermarktketen Intermarché

In het akkoord over de overname van de Mestdagh-winkels door Intermarché ‘staat niet één lijntje’ over de werkgelegenheid en de toekomst van de winkels. Dat zeggen de christelijke en de socialistische vakbond. Voor de twee winkels in Aarschot en Tienen, ziet de overname er niet rooskleurig uit. De Franse overnemer al gezegd hebben dat die “weinig of geen toekomst” hebben in de nieuwe groep.

Gebrek aan sociaal engagement

De vakbonden hekelen het gebrekkige sociaal engagement van Intermarchè. Bovendien is er ‘geen enkele garantie op het soort banen’ , zo zegt Evelyne Zabus van de christelijke vakbond CNE. Dat Intermarché alleen met franchisenemers werkt, maakt de situatie nog penibeler. ‘De arbeidsomstandigheden zijn er minder goed’ dan in geïntegreerde winkels. Een bijkomende moeilijkheid voor de vakbonden is dat Intermarché en Mestdagh in verschillende paritaire comités zitten. De werknemers hebben dus andere loon- en arbeidsvoorwaarden.

Onzekerheid

‘Ook over de toekomst van de winkels is er niets gezegd’, voegt Zabus toe. ‘Dat leidt tot bezorgdheid, want op sommige plaatsen liggen er op enkele honderden meters afstand zowel een Intermarché als een Mestdagh-winkel’. Myriam Delmée van de socialistische vakbond Setca wijst erop dat de werknemers tot eind dit jaar in onzekerheid zullen zitten. De overname zal immers pas ingaan op 1 januari 2023, nadat het huidige contract van Mestdagh met Carrefour is afgelopen. Of de overname er effectief komt, hangt af van de mededingingsautoriteit.

In de winkels en depots van Mestdagh werken volgens de bonden zowat 2.000 mensen.