Proximus verhoogt prijzen populaire bundels

Proximus verhoogt op 1 mei de prijzen van zijn populaire telecombundels Flex en Epic. Dat heeft het bedrijf dinsdag aangekondigd. Het gaat om stevige prijsstijgingen, waarvoor Proximus verwijst naar gestegen kosten voor lonen en technologische apparatuur.

In januari had Proximus al de tarieven van een aantal oude formules opgetrokken. Nu volgen de populaire bundels Flex en Epic. Ook de Business Flex-packs voor bedrijven worden duurder. Het gaat om prijsverhogingen van 3 tot 4 euro per maand.

Zo zal een basis Flex-abonnement met alleen internet en televisie vanaf mei 63,99 euro per maand kosten, in plaats van 59,99 euro. Dat is een stijging met 6,7 procent. Voor wie er twee mobiele abonnementen bijneemt, gaat de prijs van 83,99 euro naar 88,99 euro, of plus 6 procent.

Proximus verwijst naar de hoge inflatie in België. In februari kwam die boven 8 procent uit, vooral door de gestegen energieprijzen. Via de indexering maakt dat personeel duurder, en volgens Proximus hebben leveranciers ook hun prijzen opgetrokken. Daarnaast is het telecombedrijf momenteel volop aan het investeren in zijn netwerken.

Proximus-topman Guillaume Boutin zei eerder deze maand al dat zijn bedrijf mensen wil helpen die hard worden getroffen door de inflatie. Hij doet dat door het basisinternetabonnement in prijs te verlagen: het zal vanaf 1 mei nog 25 euro per maand kosten in plaats van 27,50 euro. De naam verandert van Internet Start naar Internet Essential. Er is een maandelijks volume van 100 gigabyte ingebrepen en de downloadsnelheid bedraagt maximaal 50 mbps.

Te weinig concurrentie

Consumentenorganisatie Test Aankoop meent dat Proximus met zijn vorige prijsverhoging in januari, waarbij enkele oudere packs in prijs werden verhoogd, de bedoeling had klanten naar de nieuwe Flex-packs te lokken.

‘Te midden van de energiecrisis en met een inflatie van meer dan 8 procent heeft deze nieuwe verhoging de gezinnen opnieuw hard getroffen voor een product dat essentieel is geworden in ons dagelijks leven: het internet’, zegt Test Aankoop-woordvoerder Simon November.

De consumentenorganisatie zegt al lang dat er te weinig concurrentie is op de Belgische telecommarkt. ‘De gemiddelde prijs voor internet, televisie en vaste telefonie in één pakket bedraagt 73 euro per maand in België, terwijl dat in Duitsland 32 procent lager is en in Frankrijk zelfs 59 procent’, aldus Test Aankoop.