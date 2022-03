De gentleman is niet meer zo gentle: hoe de ooit zo stoïcijnse Vincent Kompany steeds vaker tekeergaat tegen de refs

Vincent Kompany (35) kreeg op OHL voor het eerst in zijn trainerscarrière een rode kaart. Opmerkelijk: als speler bleef Kompany altijd rustig tegenover de refs, als coach kan hij zich (alsmaar) minder beheersen. Nochtans wilde hij als T1 nooit de arbitrage aanvallen. Waarom staat de RSCA-coach toch niet boven het gewoel? Dat ligt aan stress en ergernis, maar ook aan Kompany’s overtuiging dat hij ons voetbal kan verbeteren.

Vincent Kompany is een gentleman. Zo’n type dat voor een gast galant de deur openhoudt of een stoel aan tafel achteruit trekt. Tegenwoordig mag die gast wel geen (Belgische) arbiter zijn, want sinds kort ...