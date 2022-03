Het Duitse chemieconcern BASF bouwt in Antwerpen een nieuwe fabriek voor alkylethanolamines.

Daarmee zal de wereldwijde productiecapaciteit van het chemische tussenproduct met bijna 30 procent toenemen, tot meer dan 140.000 ton per jaar, zegt BASF dinsdag in een persbericht. De nieuwe fabriek zou in 2024 operationeel moeten zijn. Een investeringsbedrag wordt niet genoemd.

Alkylethanolamines worden voornamelijk gebruikt als voorproduct voor vlokmiddelen in de behandeling van water en in de coatingsindustrie, waar ze dienen om pigmenten met harsen te verbinden. BASF heeft fabrieken voor alkylethanolamines in Antwerpen, Duitsland, de Verenigde Staten en China.