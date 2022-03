De op een na grootste Oekraïense stad Charkov ligt de voorbije dagen in het vizier van de Russen. Maandag werd een residentiële wijk onder vuur genomen en dinsdagmorgen was het centrum van de stad het doelwit: er werden kruisraketten afgeschoten op een overheidsgebouw.

Rusland geeft eerste beelden vrij over oorlogvoering

Het Russische ministerie van Defensie heeft beelden verspreid van hun oorlogvoering in Oekraïne. Ook radarbeelden van raketlanceringen op specifieke doelwitten zijn erin te zien.

Satellietbeelden van tonen oprukkend militair konvooi

Ten noorden van de Oekraïense hoofdstad Kiev is een Russisch konvooi in opmars dat zich zou uitstrekken over meer dan 60 kilometer.