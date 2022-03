Oekraïener probeerde luxejacht van Russische baas te laten zinken

Een Oekraïense man heeft toegegeven dat hij geprobeerd heeft om het luxejacht van zijn Russische baas te laten zinken, als reactie op de invasie in Oekraïne.

Het luxejacht Lady Anastasia, 48 meter lang, behoort toe aan Aleksandr Mikheev, algemeen directeur van Rosoboronexport, het wapenexportbedrijf van de Russische staat. Het jacht lag aangemeerd in Port Adriano, op het Spaanse eiland Mallorca, toen de man zaterdag enkele kleppen opende in de machinekamer, met de bedoeling om het jacht te laten zinken.

Voor hij het schip verliet, vertelde de man - die op het jacht werkt als mechanicus - de rest van de bemanning wat hij had gedaan. Zij verwittigden de autoriteiten, en konden voorkomen dat het jacht daadwerkelijk zou zinken.

De man werd opgepakt door de Guardia Civil en later opnieuw vrijgelaten op borg. Hij verklaarde tegenover de rechter dat hij geen spijt had van zijn daden en wraak wilde nemen op zijn baas omdat hij wapens levert aan de Russische regering. Nieuwsbeelden van de invasie in Oekraïne hadden hem ertoe aangezet. ‘Er was een video van een helikopteraanval op een gebouw in Kiev. Ze vallen onschuldige mensen aan’, zo zei hij volgens lokale media.