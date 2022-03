Ook zonder Russisch gas is bevoorrading zeker

De Europese Unie wil Oekraïne, dat losgekoppeld is van Russische toevoer, aansluiten op het Europese stroomnet.

De Europese ministers van Energie bespraken gisteren in Brussel de problemen en uitdagingen door de oorlog in Oekraïne. ­‘Europa toont zich verenigd, vastberaden en daadkrachtig. Ook inzake energie. Ongeziene tijden vragen ongeziene maatregelen’, aldus minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). Zij pleitte voor een plafond op de energieprijzen en vond daarbij naar eigen zeggen ook gehoor bij heel wat landen. Het is nu wachten op wat de ­Europese Commissie zal beslissen op basis van de conclusies van de energieraad.

Wat energiebevoorrading betreft, blijft de Commissie bij haar analyse dat de bevoorradings­zekerheid gegarandeerd is deze winter, ook in een scenario waarin Moskou de gaskraan helemaal dichtdraait. ‘Dat zou een uitdaging zijn, maar we beschikken over instrumenten’, zei ­Europees commissaris voor Energie Kadri Simson. Rusland is goed voor 40 procent van de Europese gasimport.

Oekraïne moet het sinds de inval van Rusland helemaal zonder Russisch gas stellen, maar volgens Simson was er ‘brede overeenstemming’ om het land aan te sluiten op het Europese net. Aan die synchronisatie wordt al langer gewerkt. Normaal zou die er in 2023 komen, maar die timing wordt versneld. De netwerkbeheerders moeten zich nu over de technische voorwaarden en veiligheidskwesties buigen. ‘Het netwerk moet ­beveiligd worden volgens de Europese normen, zodat we niet ­geconfronteerd kunnen worden met een black-out in heel Europa als het Russische ­leger een elektriciteitscentrale in Oekraïne in handen krijgt’, zei de Duitse­ ­minister van Economie en Klimaat Robert Habeck.

Van der Straeten benadrukte dat er een versnelling nodig is in de transitie naar hernieuwbare energie om onafhankelijk te worden. Ze heeft er goede hoop op dat de Europese Commissie snel zo’n boost zal aankondigen.