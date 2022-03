Metrostation Centraal Station Brussel krijgt grondige facelift

Het Brusselse metrostation Centraal Station krijgt vanaf vandaag/dinsdag een grondige facelift. De werken duren tot 2027. Gedurende de hele periode moet het metrostation operationeel blijven.

Het metrostation Centraal Station, dat via een tunnel ondergronds verbonden is met het gelijknamige treinstation, is een van de oudste van het netwerk van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB. Jaarlijks passeren er 4 miljoen reizigers in het station: inwoners van de stad, pendelaars, toeristen. Het station dateert van 1969, sindsdien is het nooit grondig gerenoveerd.

Daar komt vanaf dinsdag dus verandering in. Het station wordt gemoderniseerd, vergroot en meer toegankelijk. De lichtinval wordt versterkt en het comfort en de doorstroming worden verbeterd. ‘Dit alles moet het reizigers makkelijker maken en van het station een echt levendige ruimte maken’, zei Brieuc de Meeûs, de ceo van de MIVB, bij de voorstelling van de plannen.

De werken zullen in fases gebeuren. Tegen 2025 moeten de werken die hinder veroorzaken grotendeels afgerond zijn. Twee jaar later moet de volledige renovatie klaar zijn.

Grotere open ruimte

Concreet wordt het station een grotere open ruimte. Perrons worden gerenoveerd en verbreed, door technische lokalen te verplaatsen. Daarnaast is er meer aandacht voor natuurlijke lichtinval, komt er nieuwe, zuinigere verlichting, en worden vloeren, muren en plafonds opgeknapt in lichte kleuren. Naast winkels, toiletten en geldautomaten krijgt het station ook verschillende kunstwerken - het is momenteel nog een van de laatste stations in Brussel zonder. Het station krijgt toegangspoortjes, het kiosk-verkooppunt wordt heringericht, en het informatie- en signalisatiesysteem wordt vernieuwd.

Verder komen er nieuwe trappen, worden de bestaande liften vervangen en komt er één extra lift. Mensen met beperkte toegang krijgen vanaf de straat rechtstreeks toegang tot de perrons. Roltrappen worden gerenoveerd en er komen er twee bij.

Na de werken aan het station neemt de stad Brussel de ruimte bovengronds onder de hand. Er komt daarbij meer ruimte voor bomen en ander groen.

Samenwerking

Het project is een samenwerking van de MIVB, Brussel Mobiliteit en het federale Brusselfonds Beliris. Het Brussels Gewest financiert het project voor 15 miljoen, Beliris voor 20 miljoen euro. Karine Lalieux (PS), federaal minister bevoegd voor Beliris, benadrukt het belang van het station, dat voor veel reizigers de eerste kennismaking is met Brussel. ‘Zoals ze zeggen, is de eerste indruk vaak de belangrijkste. De renovatie draagt bij aan het beeld van een moderne en gastvrije hoofdstad’, zei zij.

Tijdens de werken moeten bewoners, handelaars en reizigers geïnformeerd en ondersteund worden. Zo zijn er verschillende steunmaatregelen, zoals de aanstelling van een ombudsman.