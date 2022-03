Sydney zet zich schrap voor hevige regenval

De Australische stad Sydney zet zich schrap voor zware regenval en mogelijke overstromingen de komende twee dagen. Australië kampt al een paar dagen met noodweer.

Sinds vorige week een zondvloed begon in Australië kwamen al zeker negen mensen om. Door de ongeziene regenval kwamen steden, wegen en bruggen in Queensland en New South Wales onder water te staan. De premier van New South Wales, Dominic Perrottet, heeft het weer beschreven als een gebeurtenis dat ‘een keer om de duizend jaar’ voorkomt.

Het regenweer schuift nu langzaam op naar het zuiden. Inwoners van Sydney worden gewaarschuwd zich schrap te zetten aangezien verwacht wordt dat miljoenenstad en aangrenzende regio’s dinsdagmiddag plaatselijke tijd te kampen zal krijgen met hevige regenval. Er wordt tot 150 mm regen in een periode van zes uur voorspeld. Volgens officiële gegevens is de gemiddelde regenval in Sydney in de maand maart 138 mm.

La Niña

Eerder kregen tienduizenden Australiërs die aan de oostkust van het land wonen, de boodschap hun huizen te verlaten door de aanhoudende regen die er enorme overstromingen heeft veroorzaakt.

De zomer aan de oostkust van Australië wordt voor het tweede jaar op rij gedomineerd door La Niña, een weersverschijnsel dat doorgaans geassocieerd wordt met meer regenval. Brisbane, de op twee na grootste stad van Australië, ontving de afgelopen drie dagen ongeveer 80 procent van zijn jaarlijkse regenval. Dat melden plaatselijke autoriteiten.