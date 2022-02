Fifa en Uefa schorsen Rusland uit wereldwijde voetbalcompetitie

De Wereldvoetbalbond Fifa en de Europese Voetbalconfederatie Uefa leggen zoals verwacht Rusland een wereldwijde schorsing op, zo maakten ze maandag bekend in een mededeling.

Alle Russische teams, in clubverband of nationaal, hebben een wereldwijde schorsing gekregen. Dat zijn de Fifa en Uefa maandag overeengekomen. ‘Voetbal is verenigd en solidair met het getroffen volk in Oekraïne’, schrijven de organisaties in een verklaring. Ze hopen beide dat de situatie in Oekraïne snel verbetert. De duur van de schorsing is onbepaald.

Het lijkt er sterk op dat Rusland daardoor een kruis mag maken over zijn WK-ambities eind dit jaar in Qatar. Rusland heeft zich nog niet gekwalificeerd voor het WK. Op 24 maart stond een kwalificatiewedstrijd gepland in Moskou tegen Polen. Vijf dagen later stond een volgende wedstrijd gepland in Rusland tegen de winnaar van de wedstrijd Zweden-Tsjechië. Polen, Tsjechië en Zweden lieten het voorbije weekend al weten dat ze hun kat zouden sturen.

Fifa werd daardoor voor het blok gezet. Zondagavond probeerde de wereldvoetbalbond er nog vanaf te komen met een pakket sancties tegen Rusland. Tot een uitsluiting uit internationale competities kwam het nog niet. De Belgische voetbalbond schaarde zich achter de boycot van Polen, Tsjechië en Zweden.

Sponsorcontract Gazprom opgezegd

In één beweging zegt Uefa ook het sponsorcontract met het Russische gasbedrijf Gazprom stop. ‘De beslissing gaat met onmiddellijke ingang in en betreft alle bestaande engagementen, in de Champions League, bij de interlands voor nationale teams en Euro 2024’, zo klinkt het in een korte mededeling.

Het was al wel langer duidelijk dat de deal met Gazprom op springen stond na de invasie van Rusland in Oekraïne. Andere sportfederaties gingen de Uefa voor en de finale van de Champions League werd al verplaatst van Sint-Petersburg naar de Franse hoofdstad Parijs. Sint-Petersburg is de uitvalsbasis van Gazprom en het plaatselijke Zenit speelt er dan ook in de Gazprom Arena.

De samenwerking tussen Uefa en Gazprom liep reeds sinds 2012 en het einde ervan betekent evenwel een financiële aderlating voor de Europese Voetbalconfederatie. Het sponsorcontract werd geschat op zo’n 40 miljoen euro per jaar.