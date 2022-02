Lil Kleine toch weer naar de cel na beslissing rechtbank

De Nederlandse rapper Lil Kleine moet opnieuw de cel in omdat hij wordt verdacht van het mishandelen van zijn verloofde. De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam heeft maandag besloten dat hij veertien dagen vast moet blijven, nadat het Openbaar Ministerie twee weken geleden in beroep was gegaan tegen het vrijlaten van de rapper.

‘De raadkamer heft de schorsing van de voorlopige hechtenis van een 27-jarige man op. De raadkamer is van oordeel dat er voldoende ernstige bezwaren zijn voor poging tot zware mishandeling.’ Zo staat te lezen op het Twitteraccount van de rechtbank van Amsterdam. Jorik Scholten, bekend als rapper Lil Kleine, moet veertien dagen in voorlopige hechtenis blijven, besliste de rechtbank.

De 27-jarige artiest werd twee geleden opgepakt op verdenking van mishandeling van zijn verloofde Jaimie Vaes. Lil Kleine zou het hoofd van zijn vriendin Jaimie Vaes tussen een autodeur hebben geklemd. Na drie nachten in de cel besliste de rechter-commissaris dat zijn voorarrest werd geschorst. Het OM vond echter dat er voldoende ernstige bezwaren waren om hem langer vast te houden.

De rapper verscheen maandag rond het middaguur samen met zijn advocaat Nienke Hoogervorst in de rechtbank, waar diverse media hem opwachtten. Na ongeveer een uur verliet hij het pand weer in afwachting van de beslissing.

Na de berichten over de mishandeling hebben meerdere bedrijven de samenwerking met hem stopgezet. Sony Music trok de stekker uit een lucratief contract dat Lil Kleine recent nog afsloot nadat hij zijn samenwerking met TopNotch verbrak. Dat label bracht eind januari zijn comebackplaat Ibiza Stories uit. In de pers werd die plaat afgekraakt. Volgens recensies manoeuvreerde Lil Kleine zich in een misplaatste slachtofferrol nadat eerder al bewijs was uitgelekt dat hij zijn vriendin mishandelde. TopNotch wil niets meer te maken hebben met Lil Kleine, zei het na de recente ophef.