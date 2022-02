Bij Russische bombardementen op woonwijken in Charkov, de tweede grootste stad van Oekraïne, aan de grens met Rusland, zijn minstens elf mensen omgekomen. Dat heeft de regionale gouverneur maandag gezegd, maar kan niet onafhankelijk bevestigd worden.

In Charkov, in het noordoosten van Oekraïne, gaat het er hevig aan toe. Nadat het Russische leger zondag had geprobeerd de stad binnen te vallen, vonden er maandag meerdere raketaanvallen plaats. Daarbij werden ook woonwijken geviseerd, meldt de Oekraïense gouverneur Oleg Sinegoebov op Facebook. Hij maakt gewag van elf doden en tientallen gewonden, al kan dat aantal niet onafhankelijk bevestigd worden. De bombardementen zijn nog aan de gang, schreef de gouverneur. Daardoor kunnen de hulpdiensten hun werk niet doen.

Charkov wordt al meerdere dagen belegerd. Voorlopig blijft de stad in handen van de Oekraïense strijdkrachten. De raketaanvallen vonden volgens The New York Times plaats in het gebied waar de Russen zondag de stad probeerden binnen te dringen. Op videobeelden zijn explosies tussen hoge appartementsgebouwen te zien. ‘Dit gebeurt op klaarlichte dag, terwijl mensen naar de apotheek gaan of boodschappen doen. Het is een misdaad’, aldus Sinegoebov.

Volgens Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, wordt de Russische militaire campagne ‘meer en meer meedogenloos’. Dat besloot hij maandag na afloop van een beraad met de Europese ministers van Defensie. De Britse premier Boris Johnson veroordeelde ‘barbaarse, Russische bombardementen op burgers’ aan de telefoon met de Oekraïense president Volodimir Zelenski.