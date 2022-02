Vader vermoordt zoontjes en vrouw

In de Luikse gemeente Awans werden maandagochtend vier levenloze lichamen aangetroffen. Dat bevestigt het parket van Luik.

Maandagochtend trof de politie van Awans vier levenloze lichamen aan in een woning in de Rue du Commandant Naessens. Een kennis van de familie had alarm geslagen. Bij aankomst verwittigden de agenten de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat.



Het drama zou zich in de nacht van zondag op maandag hebben afgespeeld. Volgens La Derniere Heure vermoordde vader Michel Mourrat eerst zijn vrouw Candice Harray en hun twee kinderen, waarna hij zichzelf van het leven beroofde. Dat bevestigt het parket van Luik. Mourrat was net als zijn vrouw kinesist. Ze hadden samen een thuispraktijk.