Ordediensten zetten hekken rond Capitool

In de aanloop naar de State of the Union van president Joe Biden komen er opnieuw hekken rond het Capitool in Washington.

Uit voorzorg voor mogelijke protesten hebben de Amerikaanse geheime dienst en de Capitol Police beslist om opnieuw hekken te plaatsen rond het Capitool. De veiligheidsmaatregel komt er een dag voor de State of the Union van president Joe Biden. Afgelopen zondag bevestigde het Pentagon dat het 700 manschappen van de Nationale Garde naar het Capitool zal sturen, ter ondersteuning van de ordediensten ter plaatse.

Na de bestorming op 6 januari 2021 werd het Capitool zes weken lang omheind. Recent werden er tijdelijke hekken geplaatst, toen er een bijeenkomst plaatsvond van sympathisanten die hun steun kwamen betuigen aan de beschuldigden van de capitoolbestorming.

Joe Biden houdt zijn State of the Union dit jaar op 1 maart. In die jaarlijkse toespraak, die sinds 2011 telkens plaatsvindt op een dinsdag, licht de president zijn politieke plannen en ambities voor het komende jaar toe.