Tweede Waalse gascentrale heeft vergunning

Behalve de geplande gascentrale in Seraing voldoet ook die in Manage nu aan de voorwaarden om de niet-vergunde centrale in Vilvoorde te vervangen. Maar intussen is de wereld alweer veranderd.

Een vergunning waarvoor geen administratief beroep meer mogelijk is: dat was de voorwaarde die de federale regering in haar akkoord van eind december had opgelegd voor de gascentrales die de niet-vergunde centrale van Vilvoorde kunnen vervangen.

Intussen zijn er twee. Na de centrale van Luminus in Seraing heeft nu ook die van Eneco in Manage een vergunning in beroep gekregen van de Waalse regering. De bevoegde ministers, Willy Borsus (MR) en Céline Tellier (Ecolo) raakten het niet eens over het dossier. Borsus had bezwaren, Tellier was een voorstander. De beslissing van eerste aanleg – een vergunning onder voorwaarden – blijft daardoor overeind.

Er is wel een verschil tussen de twee centrales. Tegen die in Seraing loopt ook bij de Raad van State geen dossier meer, ook niet tegen de vergunning voor de hoogspanningslijn. In Manage is het protest nog niet gaan liggen en kondigt de burgemeester nieuwe acties aan.

Dat betekent dat de voorwaarden vervuld zijn om een ‘rerun’ te doen van de veiling van steun van vorig jaar, waarna een vervanger voor Vilvoorde uit de bus moet komen. Een beroep bij de Raad van State kan dan nog altijd lopen, toch in het geval van Manage en van de gascentrale die Engie/Electrabel in Les Awirs wil bouwen.

Afhankelijkheid van Russisch gas

Alleen is de wereld nu helemaal veranderd door de oorlog in Oekraïne. In België is de afhankelijkheid van Russisch gas erg klein, maar dat wil niet zeggen dat we niet mee in de klappen delen door de stijgende gasprijzen. Bovendien heeft België na de sluiting (gedeeltelijk of volledig) van de kerncentrales extra gasinvoer nodig.

Vooral de liberale coalitiepartners hebben al erg stellig gereageerd. ‘Bouw in heel Europa zo snel mogelijk de afhankelijkheid van Russisch gas af’, tweette Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. ‘Ook in andere landen kijkt men met open blik naar alle oplossingen nu er een open oorlog woedt op ons continent.’

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ging nog verder. ‘Is Ecolo bereid om de stekker uit de regering te trekken in zo’n onrustige periode, alleen maar om een dogma te laten respecteren?’, vraagt hij zich af in La Libre. Voor hem staat het vast dat de federale regering de volledige kernuitstap moet uitstellen.

De regering houdt het erbij dat de beslissing op 18 maart valt, maar minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) erkent dat ook energieonafhankelijkheid een van de aspecten is waarmee bij de besluitvorming rekening gehouden moet worden, naast de prijs en de bevoorradingszekerheid.

De technische mogelijkheden en de juridische bezwaren voor de verlenging van twee kernreactoren zijn vandaag nog altijd dezelfde als voor de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. Alles hangt af van de houding van eigenaar Engie/Electrabel. De twee jongste reactoren blijven overigens hoe dan ook open tot 2025. De andere sluiten. De eerste, Doel 3, gaat zelfs al in het najaar dicht.

Twee centrales verlengen maakt ons minder afhankelijk van de import van gas voor het elektriciteitsverbruik, maar zal ons niet onafhankelijk maken van gas. De helft van de huidige gasinvoer is bestemd voor verwarming, een kwart voor de industrie en nog een kwart voor elektriciteitsproductie.