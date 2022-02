Vijf vragen | Hoe reëel is de nucleaire dreiging?

Afgelopen weekend liet de Russische president Vladimir Poetin zijn kernwapens schietklaar maken. Zal Poetin de kernwapens gebruiken? En is de Navo hierop voorbereid? We vroegen het aan Defensie-expert Sven Biscop.

1 Kan Poetin alleen beslissen om kernwapens te gebruiken?

‘Normaal heeft de minister van Defensie de sleutel mee in handen, maar natuurlijk is hij ondergeschikt aan Poetin. Toch zou dit een zeer verregaande beslissing zijn, waarbij één bevel de beslissing niet zou mogen uitvoeren. Daarom bestaat het systeem van een dubbele sleutel, zoals in de Verenigde Staten.’

2 Hoe groot is het arsenaal van Rusland?

‘Zowel Rusland als de Verenigde Staten hebben elk zo’n 6.000 kernwapens. Dat zijn er gigantisch veel. Daarbij zijn de kernwapens van vandaag veel krachtiger dan de kernwapens die de Verenigde Staten in 1945 gebruikten in Hiroshima. Met 6.000 kernwapens kan je de wereld twintig keer vernietigen.’

3 Is de Navo hierop voorbereid?

‘Ja, in die zin dat zowel de Navo als Rusland kernwapens hebben. Er is dus wederzijdse afschrikking.’

4 Zo’n staat van paraatheid is in het verleden nog maar één keer gebeurd, in de Jom Kipoer-oorlog in 1972. Dat is 49 jaar geleden. Denkt u dat hij op de rode knop zal drukken?

‘Neen, omdat een kernwapen – hoe groot of hoe klein ook – een ongelooflijke drempel is die Rusland nu al, met hun dreiging, aan legitimiteit doet verliezen. Ik kan me niet voorstellen dat ze in Peking content zijn dat Poetin nu al met kernwapens dreigt. Hij doet dit als een uiting van frustratie. Zijn campagne loopt niet zo vlot als hij had gehoopt en er zijn ook zeer zware economische sancties afgekondigd. Wat hij met deze dreiging ook wil zeggen aan de Navo is: meng je niet in de discussie.’

5 Hoe raken we ook weer uit deze nucleaire dreiging?

‘Alles zal nu afhangen van hoe zijn campagne verloopt en wat hij wil bereiken. We moeten er bij stilstaan dat de Russen nog lang niet hun volledige militaire materiaal hebben ingezet. Zal Oekraïne kunnen blijven standhouden? Zal er een groter stuk van Oekraïne veroverd worden? Wat is zijn einddoel? Het kan goed zijn dat we in een soort van permanent bevroren conflict terechtkomen.’